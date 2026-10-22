Центр поддержки участников СВО откроют в Химках

В Химках готовят к открытию Центр поддержки участников СВО и их семей. Готовность объекта составляет 85%.

Специалисты центра будут сопровождать посетителей по самым разным вопросам: от разъяснения порядка оформления документов до поддержки в сложных жизненных ситуациях. Центр формируется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В центре предусмотрен кабинет психологической разгрузки — место, где человек сможет немного отдохнуть и восстановить силы. Отдельно обустроят детскую зону: пока взрослые решают важные вопросы, дети будут находиться в безопасном и интересном пространстве. Кроме того, здесь появятся помещения для встреч с представителями профильных ведомств: это позволит оперативно разбирать запросы и не гонять людей по разным инстанциям.

Ход работ лично проверила глава городского округа Химки Инна Федотова. Вместе с ней площадку осмотрели профильные заместители, представители городских управлений, а также руководители общественных объединений — руководитель Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров и руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества в Химках Евгения Евсеева.

«Главное преимущество центра — принцип „одного окна“, который позволит решать широкий круг вопросов в одном месте. Будут работать психологи, юристы, специалисты фонда „Защитники Отечества“, социальных служб и Ассоциации ветеранов СВО», — сказала Инна Федотова.

Сейчас специалисты завершают отделочные работы, монтируют потолки и светильники. Следующий этап — установка мебели. Официальное открытие центра намечено на 2026 год.