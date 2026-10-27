Еще тысячу элементов на детских игровых площадках отремонтировали в Подмосковье

В Подмосковье за октябрь выявили и устранили тысячу нарушений на детских игровых площадках. Балансодержатели регулярно проверяют состояние оборудования и проводят необходимые работы, чтобы поддерживать площадки в нормативном состоянии.

Больше всего нарушений устранили в Мытищах — 157. В Химках показатель составил 92, в Пушкинском округе — 69, в Красногорске — 67, в Балашихе — 63.

Всего в регионе насчитывается более 19 тысяч детских и спортивных площадок. Во время благоустройства особое внимание уделяют состоянию оборудования, конструкций и песочниц.

Как ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов, дефекты, которые могут угрожать безопасности посетителей, необходимо устранять в течение суток. До завершения ремонта доступ детей к опасному оборудованию должен быть временно ограничен.

Если жители заметили неисправности на детской площадке, они могут обратиться в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.