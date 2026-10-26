В Коломне продали здание бывшего психоневрологического диспансера

В Коломне на торгах продали здание бывшего психоневрологического диспансера площадью 186 квадратных метров с земельным участком 361 квадратный метр на улице Девичье поле, дом 15. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

Новый владелец планирует использовать объект для социального проекта, детали которого пока не озвучиваются. В торгах приняли участие 16 претендентов. Стартовая цена лота выросла более чем в два раза — с 4,26 миллиона до 9,5 миллиона рублей.

Торги организовал Комитет по конкурентной политике Московской области при участии ГКУ «Региональный центр торгов».

«Торги — это удобный и работающий вариант приобретения земли или недвижимости в Подмосковье. Мы регулярно рассказываем, как объекты, реализованные на аукционе, обретают новую жизнь — таких примеров накопилось достаточно. Например, в Домодедово благодаря торгам, состоявшимся в прошлом году, новую жизнь получила база отдыха — об этом даже есть отдельный сюжет. Если жители или предприниматели только думают об участии в торгах, всегда можно изучить материалы на Едином портале торгов Подмосковья ЕАСУЗ, посмотреть реальные истории и убедиться: все прозрачно и доступно для каждого», — рассказали в комитете.