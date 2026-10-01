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    В Коломне открылась выставка работ участников студий соццентра

    Фото: Министерство социального развития Московской области

    В Коломне в картинной галерее «Дом Озерова» открылась выставка «Творим радость». Об этом сообщило Министерство социального развития Московской области.

    Экспозицию составили работы участников студий комплекса социального обслуживания и реабилитации «Коломенский». В залах представили шерстяную акварель, керамику, модульное оригами, точечную роспись, набивные панно и живописные полотна.

    На открытии прошли мастер-классы «Набивное панно из шерсти» и «Осенние листья» в технике кофейной акварели. Участники прошли все этапы работы — от эскиза и подбора цвета до финальной сборки и оформления.

    «Мы начали заниматься рисованием уже в зрелом возрасте. Для нас успешная работа в области живописи зависит от самого главного фактора — бережной заботы со стороны специалистов и веры в нас со стороны близких, преодолевающей наши неумения, слабости и сомнения», — сказала получатель услуг, участница студии «Арт-терапия» Татьяна Денисенко.

    Министерство социального развития Московской области отмечает, что такие мероприятия подтверждают значимость реабилитационного процесса через привлечение людей с ограниченными возможностями в сферу искусства как инструмента социальной реабилитации и творческой самореализации.

    Выставка работает по адресу: Коломна, улица Черняховского, дом 5. Узнать больше о занятиях и мероприятиях можно по телефону 8 (496) 618-14-45.

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