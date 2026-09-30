Более 200 жителей приняли участие в медосмотре ко Дню здоровья в Апрелевке

Акция «Старт в долголетие» прошла 29 сентября в Апрелевке Наро-Фоминского округа. Во взрослой поликлинике местной больницы пациенты сдавали анализы, делали ЭКГ и проходили флюорографию.

Одним из самых востребованных обследований стало УЗИ сосудов нижних конечностей — его прошли 78 человек. При наличии показаний можно было сделать КТ. Прием вели терапевты, уролог и флеболог. Еще 63 человека сделали прививки от гриппа, гепатита и пневмококковой инфекции.

В рамках акции состоялся мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи при травмах. Его провел заведующий приемным отделением больницы в Селятине Ахмед Висаидов.

«Мы стараемся сделать медицинскую помощь максимально доступной. Акция позволила нашим жителям пройти диспансеризацию за один день, даже если он был выходным. Главное — не откладывать заботу о своем здоровье», — отметил заведующий поликлиникой в Апрелевке Девид Фан.

Своя программа была и у маленьких пациентов: диспансеризацию прошел 31 ребенок. Детей принимали педиатр, стоматолог и эндокринолог, можно было сделать УЗИ щитовидной железы и прививку от гриппа.