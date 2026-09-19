Талисман библиотеки Библик посетил избирательный участок в Протвине

Библиотечный персонаж поприветствовал членов комиссии и наблюдателей. В костюме Библика на участок пришел Юрий Юров, связанный с библиотекой имени Е. Р. Дашковой. По его словам, таким образом он хотел поднять настроение сотрудникам УИК и избирателям.

Накануне еще одним необычным гостем на выборах в Подмосковье стал робот Кузьмич. Бизнесмен Олег Сирота привел его на избирательный участок в Истре. Репортаж с места провел корреспондент 360.ru.

Ранее в Звездном городке проголосовали космонавты. Их коллегам, находящимся на Международной космической станции, также предоставили возможность принять участие в голосовании.