Более 100 школьников сдали нормативы ГТО в Люберцах

Более 100 школьников 5–8 классов из городского округа Люберцы приняли участие в осеннем этапе ГТО. Испытания прошли на стадионе «Орбита» в Дзержинском.

Участникам предложили выполнить различные упражнения: наклон вперед, подтягивания, отжимания, прыжки в длину, упражнения на пресс, челночный бег, бег на 30 метров и дистанции на выносливость.

«В рамках осеннего муниципального этапа ребята сдают наклон вперед, подтягивания, отжимания, прыжки, пресс, бег челночный, на 30 метров и на длинную дистанцию», — рассказала администратор центра тестирования ГТО города Дзержинский Жанна Василенко.

Мероприятия комплекса ГТО проходят в рамках федеральной программы «Спорт России». Знак отличия ГТО дает возможность абитуриентам получить дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.

По итогам второго квартала текущего года городской округ Люберцы занял одно из ведущих мест среди муниципалитетов по реализации программы «Готов к труду и обороне». За первое полугодие 1102 жителя округа выполнили нормативы комплекса на знаки отличия.