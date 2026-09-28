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    Во Фрязине открыли детсад на 100 мест после ремонта

    Фото: Минстрой МО

    Во Фрязино на улице Попова, 2Б открылось дошкольное отделение средней школы № 3 имени Героя Советского Союза А. Г. Дудкина. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

    Здание детского сада площадью 856 квадратных метров отремонтировали по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Строители обновили кровлю, водосток и инженерные сети, установили системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

    Работы провели во всех групповых помещениях и пищеблоке. Новый облик получил фасад здания, на прилегающей территории провели работы по благоустройству.

    Дошкольное учреждение уже функционирует, его посещает более 100 детей.

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