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    Акробаты из Одинцова стали призерами чемпионата мира в Италии

    Фото: Пресс-служба админситрации Одинцовского г. о.

    На 30-м чемпионате мира по спортивной акробатике в итальянском Пезаро подопечные главного тренера сборной, директора спортивной школы «Старый городок» Теймураза Гургенидзе завоевали 9 медалей. Спортсмены стали лидерами по общему количеству наград.

    Международный старт в Пезаро — первый за пять лет для россиян. Конкуренция была серьезной: на чемпионат приехали участники из более чем 20 стран, в том числе сильные в спортивной акробатике Китай, США, Великобритания, Азербайджан и Израиль. В копилке сборной 3 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

    Еще 7 медалей разного достоинства российские спортсмены завоевали на 2-м чемпионате мира среди юниоров и юниорок и 14-м первенстве мира среди юношей и девушек. Суммарно из Пезаро подопечные Теймураза Гургенидзе привезли 16 наград — это лучший результат в общемедальном зачете.

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