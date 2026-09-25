Агротехнологический класс открыли в лицее № 5 в Зарайске

В Лицее № 5 Зарайска начал работу агротехнологический класс. Там оборудовали учебно-лабораторное пространство. Школьники смогут работать с гидропонными установками, изучать агрохимию, проводить эксперименты и знакомиться с технологиями выращивания растений в защищенном грунте. Обучение по программе начнется с восьмого класса.

Основным направлением станет специализация «Генетика и селекция растений». Ученики будут углубленно изучать химию, биологию и математику, а также расширенный курс физики. В дополнительную программу войдут микробиология, агробиотехнологии и другие дисциплины.

«Сегодня в регионе уже работает 15 агротехнологических классов — это основа ранней профориентации школьников и подготовки будущих специалистов для отрасли. Такие проекты позволяют выстроить понятную образовательную траекторию — от школы до предприятия», — отметил глава регионального Минсельхоза Виталий Мосин.

В старших классах школьники смогут познакомиться с профессиями биотехнолога, агрохимика и другими специальностями. Партнерами проекта стали Луховицкий аграрно-промышленный техникум и Российский государственный аграрный университет имени К. А. Тимирязева.

Директор ТК «Луховицкие овощи» Алексей Кремлев подчеркнул, что новый класс должен познакомить школьников с профессиями и технологиями, связанными с производством овощей защищенного грунта.

Агротехнологические классы создают в рамках системной подготовки кадрового резерва для агропромышленного комплекса. Подобные проекты совместно с предприятиями отрасли реализуются для школьников 7–11 классов.