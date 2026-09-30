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    В Кашире спасатели помогли родителям попасть в запертую квартиру к спящему сыну

    Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

    В городском округе Кашира работники поисково-спасательного поста 220-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли родителям, которые не могли попасть в собственную квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

    В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились обеспокоенные родители, приехавшие из Москвы. Они сообщили, что входная дверь в квартиру закрыта изнутри на задвижку и попасть в жилище они не могут. Дома оставался их 13-летний сын, который на звонки и стуки в дверь не отвечал.

    Заместитель начальника части Евгений Закатаев рассказал, что, прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы оценили обстановку. Чтобы не повредить входную дверь, было принято решение проникнуть в квартиру через окно второго этажа с помощью трехколенной лестницы. После этого спасатели открыли входную дверь и впустили родителей.

    Внутри они обнаружили сына, который крепко спал в своей комнате и не слышал ни звонков, ни стука. В медицинской помощи подросток не нуждался.

    «Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы оценили обстановку. Чтобы не повредить входную дверь, было принято решение проникнуть в квартиру через окно второго этажа с помощью трехколенной лестницы. После чего спасатели успешно открыли входную дверь и впустили родителей. Внутри они обнаружили сына, который крепко спал в своей комнате и не слышал ни звонков, ни стука», — заключил Евгений Закатаев.

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