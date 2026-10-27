В Коломне 3 ноября пройдет акция «Ночь искусств»

Коломенская картинная галерея «Дом Озерова» 3 ноября присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Жителей и гостей Коломны ждет специальная программа с погружением в атмосферу творчества и культурного многообразия. Главным подарком станет бесплатное посещение всех экспозиций галереи, работающих в этот день.

В программу также вошли бесплатное посещение обзорной экскурсии по всем действующим выставкам галереи и лекция «Лики многонациональной России: образы народов нашей страны в отечественном изобразительном искусстве». Лекция рассказывает о культурном коде и многообразии страны через призму искусства.

Для посещения экскурсий и лекции необходима предварительная запись. Подробная информация размещена на сайте галереи: https://domozerova.ru/events/post/noch-iskusstv-2026.