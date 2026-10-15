Подозреваемого в краже из магазина рецидивиста задержали в Коломне

В Коломне сотрудники вневедомственной охраны задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в попытке кражи из магазина. Инцидент произошел 13 октября в торговой точке на улице Октябрьской Революции.

Экипаж Росгвардии получил сигнал тревоги с охраняемого объекта во время патрулирования и направился по указанному адресу. На месте выяснилось, что посетитель складывал в пакет алкоголь и мясные продукты, после чего прошел мимо кассы и попытался покинуть магазин, не заплатив за товар.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину. Им оказался житель Каширы, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за грабежи и кражи.

Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.