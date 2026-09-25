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    Команда Шатурского энерготехникума победила на соревнованиях в Подмосковье

    Фото: Мособлэнерго

    Команда Шатурского энергетического техникума одержала победу в общекомандном зачете соревнований профессионального мастерства среди студентов образовательных организаций СПО Москвы и Московской области. Соревнования проходили с 22 по 24 сентября на учебном полигоне «Мособлэнерго» в Ликино-Дулеве.

    В течение трех дней 84 студента электротехнических специальностей выполняли конкурсные испытания, разработанные «Мособлэнерго» на основе реальных производственных задач. Самыми сложными, по словам участников, стали этапы по спасению пострадавшего от электрического тока и тушению пожара на подстанции.

    «Соревнования среди студентов-энергетиков прошли в Подмосковье уже в третий раз, и в этом году конкурс вышел на принципиально новый уровень: в состязаниях приняли участие около 100 человек, а само мероприятие длилось три дня. Такой масштаб подтверждает высокую вовлеченность молодого поколения в отрасль и его интерес к профессии», — сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

    По итогам соревнований первое место занял Шатурский энергетический техникум (955 баллов из 1040 возможных), второе — Щелковский колледж (912 баллов), третье — Наро-Фоминский техникум (867 баллов).

    «Мособлэнерго» на протяжении многих лет выстраивает прочные связи с учебными заведениями Москвы и Подмосковья — именно в аудиториях и мастерских рождается будущее нашей отрасли. Сегодня это дает реальные плоды: растет не только количество наших целевиков, но и год от года становится все больше участников студенческих соревнований профмастерства», — подчеркнул генеральный директор «Мособлэнерго» Владимир Бойко.

    Более 600 студентов получают профессиональное образование по целевым направлениям «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион». В ближайшее время в аппарате управления «Мособлэнерго» состоится церемония награждения победителей общекомандного зачета.

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