Глава Химок проверила капитальный ремонт Дворца культуры «Родина»

Глава Химок Инна Федотова вместе с депутатом Московской областной думы Владиславом Мирзоновым и муниципальным депутатом Валентином Герасимовым осмотрели Дворец культуры «Родина». Ремонт ведется в рамках госпрограммы Подмосковья по обновлению социальной инфраструктуры.

В Химках продолжается капитальный ремонт Дворца культуры «Родина» — одного из ключевых культурных центров округа. Масштабное обновление здания идет в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

По словам Инны Федотовой, объект имеет большую значимость для жителей, поэтому все этапы ремонта находятся на постоянном контроле.

На текущий момент полностью обновлены фасад и кровля здания. Сейчас специалисты занимаются обустройством двух входных групп и проводят гидроизоляцию внешних стен фундамента цокольного этажа. Внутри здания подрядчик завершает монтаж инженерных систем — водоснабжения, канализации и отопления. Следующим этапом станет отделка помещений.

«Дворец культуры „Родина“ — старейшее и заслуженное культурное учреждение Химок, сердце нашей творческой жизни. Ответственность за такой масштабный ремонт колоссальная. Скорейшего открытия ждут тысячи горожан и творческие коллективы ДК. Поэтому выездные проверки мы проводим регулярно — с участием администрации, депутатов, артистов и активных жителей», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Дворец культуры «Родина», открытый в мае 1961 года, остается одним из ведущих учреждений культуры Химок. На его площадках регулярно проходят фестивали, конкурсы, спектакли, концерты, выставки и городские праздники.