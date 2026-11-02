Автобусные остановки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Сотрудники Мосавтодора выявили поврежденные павильоны остановок общественного транспорта во время обследования региональной дорожной сети. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Для повышения комфорта и безопасности пассажиров специалисты оперативно приняли меры по восстановлению павильонов в 10 округах. В частности, остановочные пункты отремонтировали в Коломне в районе Сандыри на улице Октябрьской Революции, в городе Озеры на улице Ленина, в поселке Радужный на Песковском шоссе и в Серпухове на улице 1-й Московской и в поселке Пролетарский на улице Центральной.

Кроме того, работы выполнили в Лобне на улице Батарейной, в Королеве в микрорайоне Болшево на улице Шоссейной, в Дубне на проспекте Конструктора Селезнева и в Богородском в городе Ногинске на улице Текстилей.

Также остановки восстановили в Мытищах в деревне Пирогово на Осташковском шоссе, в Люберцах в поселке городского типа Красково на улице Карла Маркса, в Одинцово в селе Жаворонки на улице Железнодорожной и в Можайске в деревне Холм.

Как отметили в ведомстве, порча остановочных павильонов делает их не только неприглядными, но и небезопасными. Обследование дорожной сети проводится еженедельно.