360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Подмосковная «МЕТИЗ» провела семинары по протезированию во Вьетнаме

    Фото: МЕТИЗ

    Группа компаний «МЕТИЗ» из Московской области провела во Вьетнаме серию практических семинаров для специалистов и представила свою продукцию на местной выставке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья со ссылкой на компанию.

    На семинарах специалисты «МЕТИЗ» показали технологии изготовления культеприемной гильзы и протеза предплечья, а также особенности работы с коленными модулями. В рамках программы участникам установили эти комплектующие.

    Завершающим этапом стала выставка, на которой компания участвовала совместно с местными партнерами. На ней представили разработки «МЕТИЗ», предназначенные для использования в протезировании.

    По данным компании, ее продукция применяется более чем в 50 странах мира. Во Вьетнаме, как отмечают в «МЕТИЗ», доступность современных протезных решений остается актуальной проблемой, в том числе из-за высокой стоимости комплектующих.

    В компании считают, что российские разработки могут расширить возможности специалистов и пользователей, которым необходимы протезы для восстановления подвижности и возвращения к активной жизни.

    Подмосковные фехтовальщики выиграли золото и серебро на этапе Кубка мира

    Выставки и программы к 155-летию Ивана Бунина пройдут в парках Серпухова

    Маршрут № 1020 в Ленинском округе перешел на новый режим работы

    В колледже «Энергия» в Подмосковье прошел день открытых дверей

    Замену бордюров включат в программу ямочного ремонта в Подмосковье в 2027 году

    Готовность спецтехники к зиме проверили в Дмитровском округе

    Рабочее совещание провели в Ассоциации ветеранов СВО Одинцова

    Одинцовская больница представила опыт ранней диагностики на конференции

    Школу в Павшинской Пойме в Красногорске достроят летом 2027 года

    Новый бассейн в Монине получил разрешение на ввод в эксплуатацию

    Подольский завод выпустил первый парогенератор для исследовательского реактора

    Территорию возле Беспятовского пруда в Зарайске благоустроят