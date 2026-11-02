Подмосковная «МЕТИЗ» провела семинары по протезированию во Вьетнаме

Группа компаний «МЕТИЗ» из Московской области провела во Вьетнаме серию практических семинаров для специалистов и представила свою продукцию на местной выставке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья со ссылкой на компанию.

На семинарах специалисты «МЕТИЗ» показали технологии изготовления культеприемной гильзы и протеза предплечья, а также особенности работы с коленными модулями. В рамках программы участникам установили эти комплектующие.

Завершающим этапом стала выставка, на которой компания участвовала совместно с местными партнерами. На ней представили разработки «МЕТИЗ», предназначенные для использования в протезировании.

По данным компании, ее продукция применяется более чем в 50 странах мира. Во Вьетнаме, как отмечают в «МЕТИЗ», доступность современных протезных решений остается актуальной проблемой, в том числе из-за высокой стоимости комплектующих.

В компании считают, что российские разработки могут расширить возможности специалистов и пользователей, которым необходимы протезы для восстановления подвижности и возвращения к активной жизни.