Форум о репродуктивном здоровье молодежи прошел в Солнечногорске

26 октября в колледже «Подмосковье» в деревне Козино городского округа Солнечногорск впервые провели региональный форум «Репродуктивное здоровье молодежи». Участниками мероприятия стали свыше 200 студентов, профессора, преподаватели, врачи и медицинские психологи.

Организаторами встречи выступили Координационный совет по здравоохранению Московского областного отделения «Союза женщин России», солнечногорское отделение организации и колледж «Подмосковье». Главная задача — помочь молодым людям сформировать ответственное отношение к своему здоровью и семейным ценностям.

Среди приглашенных гостей были председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, главный врач Солнечногорской больницы Лариса Борисова и директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина.

«Наша задача — научить молодежь заботиться о своем здоровье и профилактировать развитие серьезных заболеваний. Колледж „Подмосковье“ растит достойную смену: здесь учится около 1000 студентов, которые скоро пополнят ряды медицинских сестер и фельдшеров», — отметила Лариса Борисова.

В обсуждениях приняли участие ведущие специалисты Московского областного перинатального центра и МОНИКИ. Вместе со студентами они рассмотрели вопросы здоровья будущих родителей, планирования семьи, предупреждения заболеваний и необходимости ежегодной диспансеризации. Также речь шла о правильном питании, последствиях вредных привычек и роли физической активности.

Особый акцент сделали на профилактике инфекций, передающихся половым путем, вакцинации, соблюдении личных психологических границ и взаимном уважении в отношениях.

«Тема репродуктивного здоровья сегодня крайне важна. Важно, чтобы дети в школах и колледжах были здоровы, готовы стать мамой и папой — и тем самым сделать нашу страну сильнее. Мы хотим, чтобы эта работа стала началом большого пути: чтобы беседы о здоровье и семейных ценностях распространились по всем округам Московской области», — сказала профессор кафедры терапии Московского областного научно-исследовательского клинического института, главный терапевт Московской области Наталья Санина.

Программа включала специальный тренинг и серию экспертных лекций. Во время встреч учащиеся задавали интересующие их вопросы, получали профессиональные рекомендации и разбирали распространенные заблуждения.

«Уверен, что такие встречи помогают молодым людям лучше понимать ответственность за собственное здоровье и будущее. Важно, чтобы у ребят была возможность открыто задавать вопросы специалистам, развеивать мифы и получать профессиональные ответы», — подчеркнул глава городского округа Константин Михальков.

Практическую часть организовали сотрудники Солнечногорской больницы. Они провели чек-ап для всех желающих студентов, благодаря которому молодые люди смогли получить первичную оценку состояния своего здоровья.

Форум предоставил возможность для открытого общения молодежи с представителями профессионального сообщества. Его программа объединила образовательные, профилактические и психологические аспекты формирования культуры репродуктивного здоровья.