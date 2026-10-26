Экологическую акцию ко Дню народного единства провели в Можайске

26 октября активисты профсоюзного движения заложили новую зеленую зону — «Аллею Дружбы». Мероприятие провели в парке «Ривьера» в честь праздника и в Год единства народов России.

Акция объединила людей разных профессий и взглядов и стала символом сплоченности жителей округа.

В верхней части парка активисты высадили порядка 20 молодых голубых елей. Теперь эти вечнозеленые деревья будут круглый год напоминать горожанам о важности единства и бережного отношения к природе.

В посадке деревьев приняла участие заместитель главы округа Ольга Спиридонова. Вместе с активистами она посадила свое дерево и отметила важность подобных инициатив.

«Сегодня мы не просто украшаем наш любимый парк. Мы закладываем фундамент будущего, где ценятся добро, взаимопомощь и ответственность за родной край. Вместе мы можем сделать Можайский округ еще уютнее и краше», — подчеркнула она.

К экологической инициативе также присоединился депутат Совета депутатов, главный врач Можайской больницы Александр Акименко. Вместе с профсоюзом своего учреждения и членами молодежного парламента он поддержал проект и высадил дерево.

К собравшимся обратилась заместитель председателя Координационного совета профсоюзов Светлана Филимонова. Она поблагодарила участников за неравнодушие и отметила, что профсоюзы всегда были и остаются силой, объединяющей людей труда.

Новая аллея станет не только украшением парка «Ривьера», но и любимым местом прогулок для семей Можайска, символизируя преемственность традиций и единство народов России.