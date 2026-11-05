Подмосковные спасатели сняли с пальца мальчика металлическую деталь от поделки

В садоводческом товариществе «Приборстрой» в Истринском муниципальном округе спасатели сняли с пальца ребенка металлическую деталь от поделки. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособлпожспас».

По словам старшего смены Константина Жигалова, в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились обеспокоенные родители. Они сообщили, что их сын во время изготовления поделки надел на палец металлическое кольцо, и оно застряло. Палец начал опухать, самостоятельно снять деталь не удалось.

«Прибыв по указанному адресу, спасатели обезопасили конечность и с помощью специального инструмента разрезали деталь, освободив палец. Специалисты работали осторожно, не причиняя мальчику дополнительного дискомфорта», — рассказал Жигалов.

Он отметил, что мальчик держался стойко. Ребенок признался, что ему понравилось общение со спасателями, и пообещал, что, когда вырастет, тоже будет помогать людям.

Спасатели напомнили, что в подобных ситуациях не стоит пытаться решить проблему самостоятельно, если есть риск навредить. Лучше сразу обратиться к профессионалам.