«Безграничные возможности». Жители Подмосковья смогут принять участие в конкурсе инклюзивных проектов

Жители Подмосковья, семьи и организации смогут представить свои проекты на всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности». Об этом рассказали в Минцифры России.

Премию посвятили достижениям людей с инвалидностью и проектам, которые помогают создавать доступную и инклюзивную среду. Организаторы предусмотрели 12 номинаций в двух направлениях: «Люди без границ» — для личных и семейных достижений — и «Норма жизни» — для практик организаций, бизнеса, некоммерческого сектора и региональных команд.

Участие в конкурсе добровольное и бесплатное. Прием заявок стартовал 2 октября и продлится до 30 ноября 2026 года. После этого проекты ждет региональная оценка, отбор, отсмотр экспертной комиссией, жюри и открытое голосование. Финальные мероприятия пройдут 21–23 апреля 2027 года.

Порядок представления проектов организаторы разместили на сайте: безграничные-возможности.рф.