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    «Безграничные возможности». Жители Подмосковья смогут принять участие в конкурсе инклюзивных проектов

    Минцифры: жителей Подмосковья пригласили на конкурс «Безграничные возможности»

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Жители Подмосковья, семьи и организации смогут представить свои проекты на всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности». Об этом рассказали в Минцифры России.

    Премию посвятили достижениям людей с инвалидностью и проектам, которые помогают создавать доступную и инклюзивную среду. Организаторы предусмотрели 12 номинаций в двух направлениях: «Люди без границ» — для личных и семейных достижений — и «Норма жизни» — для практик организаций, бизнеса, некоммерческого сектора и региональных команд.

    Участие в конкурсе добровольное и бесплатное. Прием заявок стартовал 2 октября и продлится до 30 ноября 2026 года. После этого проекты ждет региональная оценка, отбор, отсмотр экспертной комиссией, жюри и открытое голосование. Финальные мероприятия пройдут 21–23 апреля 2027 года.

    Порядок представления проектов организаторы разместили на сайте: безграничные-возможности.рф.

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