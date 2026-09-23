Новый формат обслуживания населения в сфере ЖКХ внедрят в Серпухове с 1 октября

В Пущино меняется формат обслуживания жителей по вопросам ЖКХ. Вместо традиционного клиентского офиса МосОблЕИРЦ в микрорайоне «В» появится современный цифровой сервис с возможностью общения с оператором в режиме онлайн.

Традиционный клиентский офис ООО «МосОблЕИРЦ» по адресу: микрорайон «В», дом 2 прекращает работу. Вместо него жители смогут воспользоваться видеоинфоматом, который уже установлен в помещении МФЦ по адресу: микрорайон В, дом 1.

Новый формат представили заместитель генерального директора ООО «МосОблЕИРЦ» Глеб Латыпов и руководитель территориального управления «Серпухов» Дмитрий Акимушкин. Цифровые точки обслуживания уже работают в Московской области — сегодня в регионе действует около 30 таких сервисов.

С помощью видеоинфомата жители смогут получать широкий спектр услуг: оформлять перерегистрацию имущества, получать справки и решать другие вопросы, связанные с жилищно-коммунальной сферой. При необходимости можно связаться с оператором по видеосвязи в режиме реального времени.

Для удобного перехода на новый формат, особенно для представителей старшего поколения, в МФЦ будут работать консультанты, которые помогут посетителям разобраться с использованием оборудования.

«Цифровизация — это прежде всего экономия вашего времени», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

При этом жители, которым удобнее традиционный способ обращения, по-прежнему могут воспользоваться услугами ближайшего клиентского офиса МосОблЕИРЦ в Серпухове по адресу: Борисовское шоссе, дом 17.