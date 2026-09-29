Подмосковный врач Лаптева: соль и жирные соусы провоцируют скачки давления

Некоторые продукты при регулярном употреблении могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему и провоцировать повышение артериального давления. Об этом рассказала врач-терапевт Можайской больницы Лариса Лаптева.

По словам специалиста, основную роль в скачках давления играет избыток соли: натрий задерживает жидкость и увеличивает объем циркулирующей крови.

«Кроме того, к „опасной“ еде относятся переработанное мясо вроде колбас и сосисок, фастфуд, консервы, копчености и жирные соусы из магазина. Не стоит забывать и про скрытый сахар в газировках и сладостях, который ведет к лишнему весу, а также про кофеин и алкоголь, дающие резкую, но кратковременную нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — отметила Лариса Лаптева.

Чтобы снизить влияние питания на давление, врач советует чаще готовить дома, использовать вместо большого количества соли травы и специи, проверять состав продуктов и реже выбирать фастфуд.

Такой подход позволяет контролировать потребление натрия, сахара и других компонентов, способных повышать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.