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    Подмосковный врач Лаптева: соль и жирные соусы провоцируют скачки давления

    Фото: Можайская больница

    Некоторые продукты при регулярном употреблении могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему и провоцировать повышение артериального давления. Об этом рассказала врач-терапевт Можайской больницы Лариса Лаптева.

    По словам специалиста, основную роль в скачках давления играет избыток соли: натрий задерживает жидкость и увеличивает объем циркулирующей крови.

    «Кроме того, к „опасной“ еде относятся переработанное мясо вроде колбас и сосисок, фастфуд, консервы, копчености и жирные соусы из магазина. Не стоит забывать и про скрытый сахар в газировках и сладостях, который ведет к лишнему весу, а также про кофеин и алкоголь, дающие резкую, но кратковременную нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — отметила Лариса Лаптева.

    Чтобы снизить влияние питания на давление, врач советует чаще готовить дома, использовать вместо большого количества соли травы и специи, проверять состав продуктов и реже выбирать фастфуд.

    Такой подход позволяет контролировать потребление натрия, сахара и других компонентов, способных повышать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

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