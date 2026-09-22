Подмосковные студенты смогут сыграть свадьбы в вузах в Татьянин день

В Татьянин день, 25 января, в вузах Московской области впервые состоятся официальные выездные регистрации брака. Об этом сообщил «Московский комсомолец» .

Акция «Семейный диплом» пройдет в рамках федерального проекта «Поддержка семьи». Инициатиава рассчитана на студентов, молодых преподавателей, а также сотрудников университетов.

Организаторы обеспечат праздничное оформление, цветы, услуги стилистов и подарки для молодоженов.

Чтобы принять участие, необходимо до 30 октября подать заявку в деканат своего вуза. Дополнительную информацию о правилах проведения акции можно уточнить в учебных заведениях.