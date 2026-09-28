Подозреваемого в производстве наркотиков задержали в Одинцове

В Одинцовском округе сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя Краснодарского края, которого подозревают в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 37-летнего мужчину в рамках оперативно-розыскных мероприятий. По версии следствия, он подозревается в незаконном производстве и подготовке к сбыту наркотических средств в особо крупном размере.

Полицейские установили, что мужчина приобрел через интернет семена конопли и выращивал растения в гараже. Во время осмотра участка в селе Иславское правоохранители обнаружили высушенные части растений общей массой более килограмма, 10 горшков с кустами, а также четыре пакета с веществом растительного происхождения.

Кроме того, были изъяты измельчители, вакууматоры и электронные весы.

Экспертиза ГУ МВД России по Московской области показала, что изъятое вещество является марихуаной.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотических средств. Мужчина заключен под стражу.