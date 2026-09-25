Подмосковные строители восстановят жилой дом в Приморском районе Мариуполя

В Приморском районе Мариуполя продолжается восстановление поврежденного 10-этажного дома с участием специалистов из Подмосковья. О ходе работ рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Здание, построенное в 2011 году, получило серьезные повреждения: были разрушены отдельные элементы колонн, стен и перекрытий, кровля, лоджии и окна, полностью вышли из строя инженерные сети.

Сейчас на объекте работают около 60 специалистов из Подмосковья. Они усилили и заменили несущие конструкции во второй и третьей секциях, восстановили кровлю, установили новые окна и двери, обновили водоснабжение и канализацию, проложили электрокабель и утепляют фасад.

Далее строители займутся первой секцией: отремонтируют торцевую стену и стальную плиту перекрытия девятого этажа, восстановят три колонны на десятом, а также продолжат отделку подъездов. Качество работ контролируют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта МинЖКХ Московской области.

После завершения восстановления 108 квартир отремонтируют «под ключ» по программе администрации Мариуполя, а прилегающую территорию благоустроят.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев ранее назвал героизмом работу сотрудников стройконтроля.