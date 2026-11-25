Организаторы заседания Комиссии Совета Федерации по развитию креативных индустрий и НХП

Фото: Организаторы заседания Комиссии Совета Федерации по развитию креативных индустрий и НХП

В селе Гжель на базе предприятия НХП «Объединение „Гжель“» прошло выездное заседание комиссии Совета Федерации по развитию креативных индустрий и народных художественных промыслов. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Заседание провела заместитель председателя Совета Федерации, глава комиссии Инна Святенко. От Министерства культуры и туризма Московской области в мероприятии приняла участие заместитель министра Мария Баюх.

Также на заседании присутствовали заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов, заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Кроме того, участвовали генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Василий Швец, генеральный директор ООО «Объединение „Гжель“» Александр Чернышев, генеральный директор АО «Гжельский фарфоровый завод» Вера Коновалова, а также представители Агентства стратегических инициатив.

Участники обсудили развитие производственной и межотраслевой кооперации организаций народных художественных промыслов и креативных индустрий, а также новые методы продвижения и реализации продукции креативных индустрий. Инна Святенко отметила, что Гжель — это пример того, как многовековые традиции становятся основой современного производства и экономического развития территории.