В Истре на Пролетарской улице идут работы по капитальному ремонту дошкольного отделения № 22 средней общеобразовательной школы № 2. Строительная готовность объекта составляет 33%, об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет средств бюджета Московской области.

«Строители занимаются общестроительными и отделочными работами, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций, ведут благоустройство прилегающей к детскому саду территории», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадь здания превышает 3 тыс. кв. м. В рамках капремонта заменят все инженерные сети, проведут обследование несущих конструкций и ремонт внутренних помещений.

Завершить все работы планируется в 2027 году.