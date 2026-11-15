Баскетболисты из Химок стали победителями первенства ЦФО

12 ноября команда юношей 2012 года рождения спортивной школы олимпийского резерва № 1 города Химки завоевала золотые медали Финального раунда Первенства Центрального федерального округа по баскетболу среди юношей до 16 лет. В финальном этапе за титул сильнейших боролись лучшие юношеские команды ЦФО.

Уровень конкуренции был высоким, а каждая встреча требовала от игроков максимальной собранности и точности. Под руководством тренера-преподавателя Владимира Трунова химкинская команда продемонстрировала слаженную командную игру и стабильную результативность: баскетболисты СШОР № 1 одержали победы во всех пяти матчах раунда.

Уверенные результаты на площадке стали отражением системной подготовки и умения действовать как единый механизм; в баскетболе именно это зачастую становится решающим фактором. Итогом напряженной турнирной недели стало первое место и золотые медали — признание труда спортсменов и тренерского штаба.

В развитии спортивной инфраструктуры и популяризации активного образа жизни важную роль играет системная поддержка со стороны региона. При содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева в Химках обновляют спортивные объекты, проводят турниры и фестивали разных уровней.