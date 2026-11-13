Экологическая акция по сбору макулатуры прошла в Воскресенске

Масштабное мероприятие под названием «ПроБумагу» состоялось в Воскресенске 12 ноября. Его организовали администрация городского округа, молодежный центр «Олимпиец», волонтеры Подмосковья, «серебряные» и волонтеры совместно с компанией Ecogroup.

В акции приняли активное участие сотрудники администрации, работники сферы образования и культуры, школьники и студенты, депутаты. Результат совместных усилий превзошел все ожидания: благодаря слаженной работе и энтузиазму удалось собрать около 4,5 тонны макулатуры.

Каждая сданная тонна бумаги это не просто вторсырье, а реальный вклад в сохранение лесов: материал направляется на переработку и получает вторую жизнь.

Власти Подмосковья активно поддерживают волонтерское движение и экологические инициативы. Губернатор региона Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что экология — приоритет для региона и подчеркивал, что важно формировать у жителей культуру бережного отношения к ресурсам.