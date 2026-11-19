Модернизация производства товаров повседневного спроса в Балашихе позволила создать около 60 новых рабочих мест. Было запущено три новых цеха с пятью конвейерами.

Глава округа Сергей Лукичев и председатель совета депутатов Геннадий Попов посетили предприятие, чтобы ознакомиться с его развитием и обсудить перспективы расширения.

Модернизация позволила выпускать экологичные моющие средства, бытовую химию и изделия, которые делают методом экструзии. Компания планирует расширяться и дальше.

«Один из крупных инвестиционных проектов предусматривает увеличение выпуска санитарно-гигиенических товаров. Планируемый объем вложений — порядка 3,8 миллиарда рублей», — отметил Сергей Лукичев.

Локальная компания за четверть века выросла до одного из ведущих российских производителей на рынке непищевой продукции, включая средства личной гигиены, косметику, товары по уходу за детьми и домом. Все это поставляют по России и за рубеж, в том числе во Вьетнам, Армению и Монголию. На предприятии трудятся около полутора тысяч человек.

«На предприятии работаю уже пятый год. Начинал аппаратчиком варочного участка, потом стал начальником смены, потом начальником участка и на данный момент уже работаю заместителем начальника производства. Помимо того, что работа рядом с домом, также здесь у нас корпоративная бесплатная столовая, корпоративный транспорт, форменная одежда выдается бесплатно», — рассказал заместитель начальника производства Дмитрий Зотов.

Созданию в округе новых рабочих мест, поддержке бизнеса и развитию экономики уделяют приоритетное внимание в новой Народной программе «Единой России».

«Рост предприятий означает новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в городской бюджет. А это напрямую влияет на возможности развития Балашихи и выполнение наказов жителей», — подчеркнул Геннадий Попов.

Сектор малого и среднего предпринимательства в Балашихе с 2021 года вырос почти на 20% и охватывает свыше 72 тысяч человек. За пять лет предприятия округа получили около 255 миллионов рублей областных субсидий и грантов. Благодаря мерам поддержки «Единой России» инвестиции в промышленность региона почти удвоились, а Подмосковье вошло в тройку лидеров страны по объему валового регионального продукта, появились сотни новых предприятий и около 400 тысяч рабочих мест.