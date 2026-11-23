В Концертном зале Центральной детской школы искусств в Химках прошел мастер‑класс известного гитариста и педагога Евгения Финкельштейна. Мероприятие состоялось в рамках работы Регионального образовательного центра Юрия Башмета.

В формате открытого урока свои программы представили шесть юных музыкантов — учащиеся ЦДШИ и Детской школы искусств имени Верстовского. Евгений Финкельштейн детально разобрал каждое выступление, уделив особое внимание технике игры и качеству звукоизвлечения. В ходе занятия маэстро продемонстрировал профессиональные приемы, позволяющие исполнителю свободнее и увереннее владеть инструментом, а также тоньше работать с музыкальной фразировкой и динамикой.

«Подобные встречи дают нашим воспитанникам уникальную возможность прикоснуться к исполнительскому искусству высочайшего класса. На занятии ребята смогли по-новому услышать произведения и открыть для себя богатейшую палитру классической гитары. Это тот самый бесценный опыт, который в музыкальной педагогике бережно передается из поколения в поколение», — отметила муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская.

Региональный образовательный центр Юрия Башмета реализует в Подмосковье системную программу по выявлению и сопровождению талантливых детей. На базе ЦДШИ в Химках на регулярной основе организуют творческие лаборатории, лекции и мастер‑классы с участием ведущих артистов и педагогов музыкальных вузов страны. Кроме того, Центральная детская школа искусств участвует в реализации региональной программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Культура Подмосковья», расширяя доступ юных жителей округа к профессиональным образовательным практикам в сфере искусства.