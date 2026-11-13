Более 500 стеклопакетов заменили в пострадавшем при атаке БПЛА доме в Люберцах
В городском округе Люберцы продолжаются работы по восстановлению дома № 4, корпус 1 на улице Летчика Ларюшина, пострадавшего при атаке БПЛА. На объекте завершено обследование конструктивных элементов здания.
Выполнен монтаж строительных лесов и тепляка для проведения работ по восстановлению фасада. Завершение всех работ запланировано до конца декабря.
Ранее по поручению главы городского округа Люберцы Владимира Волкова сотрудники местного Центра управления регионом и управляющей компании связывались с собственниками каждой квартиры, где пострадало остекление. Составили график работ: силами компании ПИК заменено 523 стеклопакета, 91 рама, 248 створок, а также восстановлена отделка 29 квартир.
Кроме того, началась отделка в самой пострадавшей квартире № 146, куда пришелся прямой удар беспилотника.
«Обследование конструктива завершено, смонтированы леса и тепляк — это позволяет работать без задержек. Черновая отделка будет завершена в первой половине декабря, финишная — до конца декабря. Все вопросы, связанные с восстановлением жилья, находятся на контроле администрации округа», — отметила заместитель главы городского округа Люберцы Алена Ильницкая.
Дом 4 корпус 1 по улице Летчика Ларюшина пострадал в результате атаки вражеских БПЛА. В корпусе школы «Феникс» был оперативно развернут пункт временного размещения, действует комиссия для рассмотрения заявок. Жителям наиболее пострадавших квартир предоставили временное жилье.