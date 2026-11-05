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    Подмосковный университет впервые выпустит педагогов по адаптивной физкультуре

    Фото: Министерство образования Московской области

    В 2027 году факультет физической культуры и спорта Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) впервые выпустит педагогов с двойной квалификацией. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Выпускники станут не только учителями-предметниками, но и специалистами в области адаптивной физической культуры (АФК). Новая программа направлена на подготовку педагогов, способных работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью.

    Учебный план построен на практических дисциплинах: от теории и методики легкой атлетики, гимнастики и плавания до спортивно-оздоровительного туризма, иппотерапии и гидротерапии для лиц с ОВЗ. Студенты осваивают методики привлечения особенных обучающихся к регулярным занятиям.

    Сейчас на последнем курсе обучается 30 человек. Ожидается, что более 80% бакалавров будут работать по специальности, остальные продолжат обучение в магистратуре или пройдут службу в вооруженных силах страны.

    В 2025 году ГСГУ присвоили статус инновационной площадки Российской академии образования по направлению «Адаптивная физическая культура». Студенты проходят практику на базе профильных учреждений-партнеров в городе Коломна, среди них — школа № 16, спортивный комплекс «Лидер», реабилитационный центр «Коломенский» и Протэкс-центр.

    В университете также реализуется проект «Лаборатория проектирования индивидуальной траектории здоровья». Его цель — создание адаптивной спортивной среды для регулярных занятий оздоровительной физической культурой и адаптивным спортом, а также участие людей с ОВЗ в спортивно-массовых мероприятиях.

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