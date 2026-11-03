Конкурс волонтеров прошел в Наро-Фоминске

Наро-фоминские активисты отметили День волонтера Подмосковья на конкурсе добровольческих инициатив. В этом году до финала дошли пять команд, каждая из которых представила на суд жюри уникальный проект.

С праздником волонтеров поздравил глава Наро-Фоминского округа Андрей Ковалько. Для делегации из администрации провели обширную экскурсию. Гости заглянули в музей, посвященный спецоперации, осмотрели залы, где проходят занятия по подготовке к военно-тактическим играм, а также заглянули в молодежный казачий клуб «Атаман». В завершение состоялась церемония награждения финалистов конкурса добровольческих инициатив.

Лучшими из лучших стали «Добрософьинцы» из Софьинской средней школы со своим зоозащитным проектом «Лапкин дом». Второе место — у «Импульса добра» из школы № 5, замкнула призовую тройку команда «Точка добра» из 6-й школы.

Самое главное, что получилось у всех конкурсантов, — сработаться в группе. Ведь для того, чтобы разработать проект с нуля, подготовить смету и защитить свое творение перед комиссией, нужно быть настоящей сплоченной командой.