04 ноября 2026 11:47 «Благодаря энергии этих людей Подмосковье сохраняет лидерство»: Андрей Воробьев вручил награды ко Дню народного единства Губернатор Подмосковья Воробьев вручил награды ко Дню народного единства Подмосковье

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День народного единства

Подмосковье

В Московской области состоялась церемония вручения государственных и региональных наград, приуроченная ко Дню народного единства. Всего представили 18 наград: семь государственных, семь областных и четыре знака отличия губернатора Андрея Воробьева.

Глава региона напомнил слова президента России Владимира Путина, что на всех переломных этапах единство народа всегда было ключевой составляющей. «Мы высоко ценим достижения в самых разных отраслях, будь то экономика, промышленность, медицинская помощь или подготовка кадров. Благодаря усилиям и энергии таких людей, как вы, Подмосковье уверенно развивается, сохраняет лидерство по многим направлениям», — отметил Воробьев.

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Высшую награду региона — звание «Почетный гражданин Московской области» — получила главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

Фото: Андрей Воробьев наградил главного врача Видновского перинатального центра Тамару Белоусову званием «Почетный гражданин Московской области». Фото: Александра Степанова

«В День защиты детей 1 июня 2013 года на базе родильного дома в Видном открыли наш перинатальный центр, а через пять лет — детский корпус с реанимацией и отделением для выхаживания недоношенных детей. Для нас важно не только сохранять высокий уровень медицинской помощи, но и улучшать условия для мам и детей», — подчеркнула Белоусова. Орден Мужества вручили советнику главы Чеховского округа и руководителю местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Артему Чурилову. Военный отметил, что награда принадлежит не только ему лично, но и всему подразделению гвардейского полка, который выполняет боевые задачи в зоне СВО.

Фото: Андрей Воробьев наградил советника главы Чеховского округа Артема Чурилова Орденом Мужества / Александра Степанова

«Хочу выразить слова благодарности вам, Андрей Юрьевич, за вклад и поддержку, которую вы оказываете бойцам, находящимся на линии боевого соприкосновения, а также тем, кто вернулся и осваивает гражданские профессии», — сказал в ответном слове Чурилов. Звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» удостоили директора «Мособлмедсервиса» Ирину Полетыкину. Ректору Энергетического института повышения квалификации Сергею Кропачеву присвоили звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

Фото: Андрей Воробьев присвоил ректору Энергетического института повышения квалификации Сергею Кропачеву звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

Первый заместитель министра жилищной политики Подмосковья Наталья Сполохова получила благодарность президента. Среди награжденных также оказался капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев. Ему вручили орден «За заслуги перед Московской областью» III степени.

Фото: Андрей Воробьев наградил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева орденом «За заслуги перед Московской областью». Фото: Александра Степанова

«Спорт в Подмосковье будет развиваться и крепчать. Проекты нашего Фонда направлены не только на рост и воспитание юных футболистов, помощь в развитии в спорте высших достижений, но и направления массового спорта и здорового образа жизни», — сказал вратарь армейского клуба. Орденами Преподобного Сергия Радонежского отметили руководителя Главного контрольного управления региона Ирину Румянцеву и заместителя руководителя администрации губернатора Андрея Данелюка. Награды получили и многодетные семьи: Нина и Илья Зубрий, воспитывающие восьмерых детей, удостоены ордена «Родительская слава», а Марина и Максим Лукичевы, в семье которых растут четверо детей, — медали ордена.

Фото: Андрей Воробьев наградил семью Зубрий орденом «Родительская слава». Фото: Александра Степанова

«Универсального рецепта воспитания у нас, наверное, нет. Но я точно знаю: дети перенимают не столько слова родителей, сколько их образ жизни и настоящие ценности. Если ты любишь порядок, интересуешься историей родного края, путешествуешь и развиваешься, все это постепенно становится близко и детям», — сказал Илья Зубрий. Медалью «За труды в культуре и искусстве» отметили художника Федора Помелова. Почетное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Московской области» получил лесничий Луховицкого филиала ГАУ МО «Мособллес» Сергей Фролов.

Фото: Андрей Воробьев наградил лесничего Луховицкого филиала ГАУ МО «Мособллес» Сергея Фролова почетным званием «Заслуженный работник лесного хозяйства Московской области». Фото: Александра Степанова

Представителя Загорского трубного завода Сергея Веревкина удостоили званием «Заслуженный строитель Московской области».