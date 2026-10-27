Чемпион мира провел мастер-класс для юных гимнастов в Наро-Фоминске

Заслуженный мастер спорта, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр Иван Стретович побывал в спортивной школе «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске. Он пообщался с юными гимнастами, провел мастер-класс и поделился секретами спортивного мастерства.

На встрече собралось около сотни ребят. Они активно задавали гостю вопросы и делились своими успехами. После встречи с Иваном Стретовичем у девятилетнего Акима Безрукова не только добавился очередной автограф на его «олимпийке», но и сложились правильные выводы о пути к олимпийским высотам. «Нужно тренироваться усердно, верить в себя и выкладываться на тренировках», — поделился гимнаст.

Визит именитого спортсмена запомнится и сдавшим нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Золотые и серебряные значки из рук чемпиона получили ребята, которые успешно сдали зачет.

«Хорошие ребята, хорошие результаты. Я думаю, что в таких условиях, которые здесь созданы, результаты будут еще лучше. Мы делаем такие встречи, чтобы рассказать о собственном пути и на личном примере показать, что мы такие же люди, как и все — обычные. Нас так же привели в этот спорт, но мы работали, как я сегодня говорил, мы пахали!!! Это нужно делать, и тогда все окупится», — отметил Иван Стретович.

После традиционного общего фото гостю вручили эксклюзивную футболку с рисунками воспитанников спортивной школы «Трудовые резервы».