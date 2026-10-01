Подмосковные индустриальные парки и ОЭЗ привлекли 867 млрд рублей инвестиций

Специализированные промышленные площадки Московской области привлекли 867 миллиардов рублей инвестиций. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на конференции «Индустриальная недвижимость», организованной деловым изданием «Ведомости».

По словам Зиновьевой, в регионе сейчас расположены 98 специализированных производственных площадок: 72 индустриальных парка, шесть особых экономических зон и 20 промышленных технопарков. С 2021 по 2026 год в Подмосковье появились 13 новых индустриальных парков, одна ОЭЗ и три промпарка.

«На долю резидентов индустриальных парков приходится порядка 540 миллиардов рублей инвестиций, резидентов ОЭЗ — 311 миллиардов, еще 16 миллиардов были привлечены за счет инвесторов, работающих на площадках промпарков», — отметила зампред Зиновьева.

Общая площадь специализированных производственных площадок составляет практически 6,7 тысячи гектаров. На них создано более 100 тысяч рабочих мест.

Зиновьева также уточнила, что на площадках индустриальных парков создано 72 тысячи рабочих мест, в ОЭЗ — более 18 тысяч, в промышленных технопарках — порядка 10 тысяч.