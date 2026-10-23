Расчетный центр Подмосковья запустил онлайн-оплату ЖКУ цифровым рублем

Единый расчетный центр Московской области внедрил возможность дистанционной оплаты жилищно-коммунальных услуг цифровым рублем. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Ранее новую форму валюты принимали исключительно в офисах с помощью менеджера, теперь оплата доступна в личном кабинете на сайте, странице моментальной оплаты и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Сейчас Единый расчетный центр Подмосковья меняет подходы к работе. Мы внедряем новые цифровые технологии: в офисах, торговых центрах и МФЦ устанавливаются терминалы и видеоконсультанты. Ключевые вопросы жителей касаются задолженности и корректности начислений за отопление, воду, электричество и газ. Мы провели анализ и видим снижение обращений, работу в этом направлении продолжим.

Цифровой рубль представляет собой третью форму российской национальной валюты, эмиссия которой осуществляется напрямую Банком России. Ключевым преимуществом данного платежного средства для жителей является полное отсутствие комиссионных сборов за осуществление переводов и оплату услуг.

Для того чтобы получить доступ к расчетам в цифровых рублях, пользователю необходимо открыть специализированный счет в мобильном приложении любого коммерческого банка, который прошел интеграцию с платформой регулятора.

Чтобы оплатить онлайн, следует выбрать в личном кабинете способ «Цифровой рубль Банка России». Система перенаправляет пользователя в банковское приложение для дальнейшего подтверждения транзакции.

Для тех, кто предпочитает совершать платежи при личном присутствии, процедура также упрощена. При посещении расчетного центра необходимо сообщить менеджеру о намерении оплатить счет цифровым рублем. На POS-терминале появится QR-код, который нужно отсканировать камерой смартфона.

Далее в банковском приложении клиенту потребуется подтвердить операцию, после чего средства будут мгновенно зачислены на счет.