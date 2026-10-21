Еще 5 индустриальных парков для технологичных производств создадут в Подмосковье

В Подмосковье развивают сеть индустриальных парков, чтобы упростить запуск новых производств и привлечь технологичный бизнес. Сейчас в регионе создают пять новых площадок, в том числе производителей роботов и автоматизированных линий. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал на форуме «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики».

Ранее в Подмосковье действовало около 70 индустриальных парков. Один из новых объектов — «Титан» в Ленинском округе — уже открыт. До конца года планируется запустить еще четыре площадки в Дмитрове, Жуковском и Раменском.

Предпринимателям предлагают готовые помещения на льготных условиях. Для небольших предприятий также предусмотрен формат «Лайт индастриал» — производственные помещения с подключенными коммуникациями, куда можно сразу завезти оборудование и приступить к работе.

Резиденты индустриальных парков и особых экономических зон могут получить разрешение на строительство всего за пять дней. Такие условия призваны сократить сроки запуска предприятий и снизить затраты бизнеса.

«По сути, мы за рубль предоставляем готовое помещение, где можно воплощать свои идеи. Мы вкладываем большие деньги в создание таких парков и заинтересованы, чтобы там развивались новые производства», — отметил Воробьев.

Малый и средний бизнес составляет почти треть экономики Подмосковья и обеспечивает 27% налоговых поступлений. В этой сфере работают более 481 тысячи предприятий, а вместе с самозанятыми она объединяет свыше 2,1 миллиона человек.