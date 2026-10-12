В Подмосковье теплом обеспечили более 99,9% многоквартирных домов

В Подмосковье завершили основной этап запуска отопления: тепло подали в более 99,9% многоквартирных домов. Об этом сообщил руководитель ЖКХ-Центра Московской области Виктор Коновалов.

Сейчас специалисты отрабатывают точечные обращения жителей по теплоснабжению совместно с профильными ведомствами, муниципалитетами, ресурсоснабжающими и управляющими организациями.

«ЖКХ-Центр — основной ситуационно-аналитический центр, куда стекается информация по вопросам запуска отопления и работы коммунальной инфраструктуры из разных источников: от ресурсоснабжающих организаций, из Единой диспетчерской службы, обращений жителей, «Добродела» и других каналов», — рассказал Коновалов.

В этом отопительном сезоне активно используется телеметрия. Данные с датчиков на котельных обновляются каждые 15 минут, их применяют в анализе вместе с приборами учета в многоквартирных домах и других объектах. Если температура или давление выходят за установленные параметры, система автоматически сигнализирует диспетчеру и аналитику.

По словам Коновалова, такой мониторинг позволяет сократить время между появлением отклонения и определением его причины. В ряде случаев отклонение удается заметить до того, как оно приведет к отключению теплоснабжения, и специалисты могут сработать на опережение.

Налажено взаимодействие с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области: коллеги передают адреса обращений жителей, а специалисты ЖКХ-Центра сопоставляют их с данными телеметрии и информацией о сбоях. Количество объектов, с которых данные поступают дистанционно, увеличивается, появляются данные с теплосчетчиков и приборов учета подпитки.