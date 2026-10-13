Благоустройство карьера в Дзержинском начнут в Люберцах в 2027 году
Одно из любимых мест отдыха жителей Дзержинского скоро ждет большое преображение. Проект станет продолжением масштабной работы по обновлению общественных пространств округа.
Карьер давно стал точкой притяжения не только для горожан, но и для гостей из других муниципалитетов. Однако территория площадью четыре гектара уже давно нуждается в комплексном обновлении. С просьбами о благоустройстве жители неоднократно обращались к властям, в том числе на выездных встречах с администрацией. Инициативу поддержали глава округа Владимир Волков и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Каким станет карьер, решали вместе с жителями. В рамках соучастного проектирования проводили встречи и онлайн-опросы, собирали предложения и пожелания. В результате подготовили концепцию, в которой предусмотрели отдых для людей всех возрастов.
На месте карьера появятся благоустроенная пляжная зона, прогулочные маршруты, детские и спортивные площадки, арт-объекты и малые архитектурные формы. Территорию дополнительно озеленят и оборудуют наружным освещением. Особое внимание уделили доступной среде: для пожилых и маломобильных посетителей планируют установить лифтовую систему, которая позволит удобнее перемещаться по территории.
Архитектурно-планировочная концепция уже готова. Сейчас специалисты занимаются необходимой документацией, а основные работы по благоустройству запланированы на 2027 год. В перспективе Дзержинский карьер должен стать современным пространством, где можно будет не только отдыхать у воды, но и заниматься спортом, гулять всей семьей и проводить время с комфортом.