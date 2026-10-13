Благоустройство карьера в Дзержинском начнут в Люберцах в 2027 году

Карьер давно стал точкой притяжения не только для горожан, но и для гостей из других муниципалитетов. Однако территория площадью четыре гектара уже давно нуждается в комплексном обновлении. С просьбами о благоустройстве жители неоднократно обращались к властям, в том числе на выездных встречах с администрацией. Инициативу поддержали глава округа Владимир Волков и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Каким станет карьер, решали вместе с жителями. В рамках соучастного проектирования проводили встречи и онлайн-опросы, собирали предложения и пожелания. В результате подготовили концепцию, в которой предусмотрели отдых для людей всех возрастов.

На месте карьера появятся благоустроенная пляжная зона, прогулочные маршруты, детские и спортивные площадки, арт-объекты и малые архитектурные формы. Территорию дополнительно озеленят и оборудуют наружным освещением. Особое внимание уделили доступной среде: для пожилых и маломобильных посетителей планируют установить лифтовую систему, которая позволит удобнее перемещаться по территории.

Архитектурно-планировочная концепция уже готова. Сейчас специалисты занимаются необходимой документацией, а основные работы по благоустройству запланированы на 2027 год. В перспективе Дзержинский карьер должен стать современным пространством, где можно будет не только отдыхать у воды, но и заниматься спортом, гулять всей семьей и проводить время с комфортом.