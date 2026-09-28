Субсидии за оснащение рабочих мест для инвалидов будут выдавать в Подмосковье

Работодатели Московской области смогут получить субсидию, которая покроет расходы на оснащение рабочих мест для инвалидов I и II групп, а также ветеранов боевых действий с инвалидностью. Об этом сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

«Создание доступной среды — это социальная ответственность. Мы понимаем, что оснащение рабочего места для сотрудника с инвалидностью требует от бизнеса расходов. Субсидия в размере до 200 тысяч рублей позволяет работодателю оборудовать рабочее место всем необходимым», — сказал Кирюхин.

На полученные средства можно купить оборудование, необходимое как работнику, так и работодателю. Приобрести можно любую технику или мебель для выполнения трудовых функций — как до приема сотрудника, так и в течение трех месяцев после.

Чтобы оформить субсидию, нужно определить потребность среди сотрудников, получить консультацию специалиста министерства социального развития Московской области Марии Саломатиной по телефону 8 (498) 602-26-50 (доб. 547-65), приобрести оборудование с сохранением всех подтверждающих документов и подать заявление в Кадровый центр Подмосковья.

После рассмотрения заявления комиссией Кадрового центра Подмосковья данные будут переданы в Социальный фонд России для выплаты субсидии.