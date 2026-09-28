360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Субсидии за оснащение рабочих мест для инвалидов будут выдавать в Подмосковье

    Сгенерировано с помощью ИИ (чат GPT)
    Фото: Сгенерировано с помощью ИИ (чат GPT)/Министерство социального развития Подмосковья

    Работодатели Московской области смогут получить субсидию, которая покроет расходы на оснащение рабочих мест для инвалидов I и II групп, а также ветеранов боевых действий с инвалидностью. Об этом сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

    «Создание доступной среды — это социальная ответственность. Мы понимаем, что оснащение рабочего места для сотрудника с инвалидностью требует от бизнеса расходов. Субсидия в размере до 200 тысяч рублей позволяет работодателю оборудовать рабочее место всем необходимым», — сказал Кирюхин.

    На полученные средства можно купить оборудование, необходимое как работнику, так и работодателю. Приобрести можно любую технику или мебель для выполнения трудовых функций — как до приема сотрудника, так и в течение трех месяцев после.

    Чтобы оформить субсидию, нужно определить потребность среди сотрудников, получить консультацию специалиста министерства социального развития Московской области Марии Саломатиной по телефону 8 (498) 602-26-50 (доб. 547-65), приобрести оборудование с сохранением всех подтверждающих документов и подать заявление в Кадровый центр Подмосковья.

    После рассмотрения заявления комиссией Кадрового центра Подмосковья данные будут переданы в Социальный фонд России для выплаты субсидии.

    Читайте также

    Передвижной маммограф начал работу в Дмитровском округе

    Новый беговой проект запустили в Люберцах

    Встреча администрации с жителями пройдет в Химках 23 сентября

    Плановый обход территории провели в Верее

    Женщине сохранили яичник после удаления опухоли в больнице в Домодедове

    Прием заявок на субсидии для семейных ферм начался в Подмосковье

    Почти 3 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с января

    Столетняя ветеран ВОВ Мазятова проголосовала на выборах в Дзержинском

    Студенты из Одинцова посетили «Фабрику современных технологий»

    Еще в 5 округах Подмосковья дорожные знаки очистили от надписей и рекламы

    Делегация ШОС побывала в Центре общественного наблюдения в Подмосковье

    Александра Степанова

    Женщину с разрывом кисты яичника спасли в больнице в Домодедове

    Врач за работой