Сквер «Журавли» открыли после реконструкции в Ивантеевке

Открытие состоялось 17 сентября. Спустя 19 лет после появления мемориала территория обрела новое звучание — центральным элементом обновленного пространства стал современный фонтан.

Мемориал, посвященный павшим воинам, был открыт здесь в 2007 году и с тех пор остается важным духовным центром для горожан. Это место памяти о тех, кто не вернулся с войны, куда приходят жители разных поколений, чтобы почтить их подвиг.

Как отметил заместитель главы округа Максим Прибытков, главной целью было сохранить памятник в его первозданном виде. Этой тонкой гранью между неприкосновенностью истории и потребностью в современном комфорте стало водное зеркало.

Отражение памятника в воде добавляет композиции торжественности, но при этом сохраняет спокойную атмосферу, ради которой люди приходят в сквер. Уют создают высаженные молодые деревья, цветущие кустарники, современные скамьи и массивные качели.

Логическим продолжением проекта станет пешеходная зона на улице Дзержинского, расположенная по соседству. Плавный переход от мемориального пространства к новой прогулочной зоне создаст непрерывный маршрут.