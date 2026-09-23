Квартал с домами и водоемом построят в Одинцове

Всего проект включает в себя шесть домов с закрытыми дворами, пешеходный бульвар с водоемом, площадки для отдыха и занятий спортом, а также центр с фудкортом и фитнесом. Высота застройки — от семи до 17 этажей. Суммарно в первых трех домах предусмотрено более 1600 квартир, парковки более чем на 900 автомобилей.

Объединит жилые дома и общественные зоны пешеходный бульвар, а на пересечении прогулочных маршрутов появится водоем с местами для отдыха.

У района будет развита транспортная доступность — рядом проходят трасса М-1 и четыре шоссе — Рублево-Успенское, Красногорское, 1-е Успенское и Можайское. Добраться на автомобиле до МКАДа можно за 23 минуты, до центра Москвы — за 38 минут.

Заселение начнется в третьем квартале 2028 года.