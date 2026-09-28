В Хотькове спасатели вытащили собаку из подвала заброшенного сарая

В подмосковном Хотькове работники поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили собаку, которая не могла выбраться из глубокого подвала заброшенного сарая. Об этом сообщил заместитель начальника части Роман Макаров.

Утром в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась женщина, которая проходила мимо заброшенных сараев и услышала пронзительный лай. Заглянув внутрь, она обнаружила в подвале постройки собаку, которая не могла самостоятельно выбраться из ловушки и нуждалась в помощи.

«Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы расчистили место от мусора и старых конструкций, обеспечив себе доступ в подвальное помещение. Затем они установили лестницу-стремянку, после чего один из спасателей аккуратно спустился вниз. Собака не проявляла агрессии, что позволило специалисту взять ее на руки и спокойно подняться наверх. Все это время неподалеку находилась вторая собака, которая внимательно следила за ходом спасательной операции. Как только животные встретились, четвероногие приятели, радостно помахав хвостами, быстро убежали с опасного участка», — заключил Роман Макаров.