Свыше 32 тысяч жителей Подмосковья привились от гриппа в передвижных медпунктах

В Московской области набирает популярность мобильный формат вакцинации против гриппа. Как рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин, жители могут сделать прививку не только в поликлиниках, но и в передвижных комплексах, которые работают в оживленных местах и на предприятиях.

С начала кампании возможностью привиться по пути на работу или учебу воспользовались более 32 тысяч человек.

«Вакцинация остается единственным эффективным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Мобильный формат позволяет сделать профилактику доступнее и позволяет охватить больше людей», — уточнил Максим Забелин.

Перед процедурой врач проводит обязательный осмотр для исключения противопоказаний, используя современные отечественные препараты. Узнать график работы мобильных бригад можно на сайтах медицинских организаций.

Традиционный способ вакцинации — в поликлинике по месту прикрепления. Запись на прием доступна через региональный портал «Здоровье», приложение «Добродел Здоровье», при помощи бота Дениса в «Макс» или по телефону 122.