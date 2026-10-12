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    Свыше 32 тысяч жителей Подмосковья привились от гриппа в передвижных медпунктах

    Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

    В Московской области набирает популярность мобильный формат вакцинации против гриппа. Как рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин, жители могут сделать прививку не только в поликлиниках, но и в передвижных комплексах, которые работают в оживленных местах и на предприятиях.

    С начала кампании возможностью привиться по пути на работу или учебу воспользовались более 32 тысяч человек.

    «Вакцинация остается единственным эффективным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Мобильный формат позволяет сделать профилактику доступнее и позволяет охватить больше людей», — уточнил Максим Забелин.

    Перед процедурой врач проводит обязательный осмотр для исключения противопоказаний, используя современные отечественные препараты. Узнать график работы мобильных бригад можно на сайтах медицинских организаций.

    Традиционный способ вакцинации — в поликлинике по месту прикрепления. Запись на прием доступна через региональный портал «Здоровье», приложение «Добродел Здоровье», при помощи бота Дениса в «Макс» или по телефону 122.