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    Фестиваль православной молодежи Подмосковья провели в Ликино-Дулеве

    Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области

    Четвертый фестиваль православной молодежи Московской области в Ликино-Дулеве объединил 200 участников из разных городов региона. Организаторами выступили областное Министерство информации и молодежной политики и Московская митрополия РПЦ.

    Программа началась с молебна в храме Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, после чего участники собрались в центре «Дулевский» для беседы с духовными наставниками и общественными деятелями.

    «Такие встречи помогают молодежи находить верные ориентиры, чувствовать поддержку и понимать, что у каждого есть возможность реализовать себя на благо своей семьи, общества и региона», — отметила министр Екатерина Швелидзе.

    До конца года планируется провести еще одно подобное мероприятие.

    Среди выступавших были священнослужители Димитрий Нестеров и Павел Зуев, а также представители Ассоциации ветеранов СВО Вячеслав Шаронов и Сергей Клюев — кавалер ордена Мужества, продолжающий общественную деятельность после тяжелого ранения.

    На встрече обсуждали ответственность за собственные решения, особенности цифровых манипуляций в современном мире, поиск призвания и жизненных ориентиров.

    Спикеры поделились личным опытом и ответили на вопросы участников, многие из которых продолжили общение после официальной части.

    Завершилась программа экскурсией по храму: молодежи рассказали об истории церкви, символике иконостаса, росписей, церковной утвари и облачений.

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