Концерт к 65-летию ДК «Архангельский» прошел в Наро-Фоминском округе

Дом культуры «Архангельский» в Наро-Фоминском округе 30 октября отметил 65-летие. С юбилеем коллектив учреждения поздравили представители органов местного самоуправления, почетные гости и жители поселка.

Творческие коллективы дома культуры подготовили юбилейный концерт, который объединил тех, кто сегодня участвует в жизни учреждения и помогает продолжать его историю. Свои яркие номера показали и гости праздника, которые также передали памятные подарки.

На празднике отметили наградами труд работников культуры, которые организуют досуг жителей Архангельского, помогают раскрывать таланты и сохраняют местные традиции. Коллективу Дома культуры вручили благодарственные письма от главы Наро-Фоминского городского округа, совета депутатов, Территориального управления Верея и Комитета по культуре, спорту и работе с молодежью.