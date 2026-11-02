Боксер из Подольска Макушин выиграл золото юбилейного турнира в Череповце

Боксер Евгений Макушин из Подольска победил на юбилейных 40-х всероссийских соревнованиях памяти академика И. П. Бардина в Череповце Вологодской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В весовой категории до 48 кг спортсмен выступал по единым правилам, его подготовили тренеры Александр Локтионов и Алексей Шамсуллин. В финальном поединке Макушин одержал победу над Русланом Мирзалиевым из Владимирской области.

Турнир собрал сильнейших боксеров из разных регионов страны. Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».