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    Боксер из Подольска Макушин выиграл золото юбилейного турнира в Череповце

    Фото: СШОР по единоборствам МО

    Боксер Евгений Макушин из Подольска победил на юбилейных 40-х всероссийских соревнованиях памяти академика И. П. Бардина в Череповце Вологодской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    В весовой категории до 48 кг спортсмен выступал по единым правилам, его подготовили тренеры Александр Локтионов и Алексей Шамсуллин. В финальном поединке Макушин одержал победу над Русланом Мирзалиевым из Владимирской области.

    Турнир собрал сильнейших боксеров из разных регионов страны. Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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